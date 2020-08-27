Чемпіон світу з футболу заразився COVID-19

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заразився на коронавірус, повідомив головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

Коли чемпіон світу-2018 здав позитивний тест і в якому стані він знаходиться зараз – не уточнюється. Хавбек не зможе допомогти французькій команді в найближчих зустрічах Ліги націй. У складі збірної його замінить 17-річний хавбек "Ренна" Едуардо Камавінжа.

5 вересня французам належить зіграти проти Швеції. Через три дні підопічні Дешама зустрінуться з Хорватією.

У минулому сезоні Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) Погба провів 16 матчів, в яких забив один м'яч і віддав чотири гольові передачі. Контракт півзахисника з МЮ закінчується в кінці червня наступного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня стало відомо, що на коронавірус заразився восьмикратний олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт.

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