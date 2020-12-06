Чемпіон світу з футболу, який перехворів на COVID-19, розповів про наслідки

Чемпіон світу з футболу в складі збірної Франції Поль Погба, який перехворів на COVID-19, розповів, що відчуває сильну слабкість.

У серпні півзахисник "Манчестер Юнайтед" здав позитивний тест на коронавірус, що змусило його покинути національну команду і піти на карантин

"Навіть на тренуванні я відчував себе дивно. Це був не я. Я дуже швидко втомлювався і задихався. У першій грі сезону я просто не зміг бiгти. Перед першою грою сезону я сказав тренеру "Давай я вийду на поле і подивимося, що буде" , але у підсумку в мене почалася задишка. Знадобилося багато часу, щоб повернути свою колишню фізичну форму", – цитує хавбека football365.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий гравець Національної баскетбольної асоціації (НБА) Карл-Ентоні Таунс через COVID-19 втратив сім членів сім'ї.