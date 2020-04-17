Чемпіон світу з футболу Норман Хантер помер від коронавірусу

Михайло Морозов Футбол 15:02, 17.04.2020

Чемпіона світу 1966 року в складі збірної Англії і легендарний гравець "Лідс Юнайтед" Норман Хантер помер від коронавірусу у віці 76 років.

"Норман потрапив до лікарні минулого тижня після позитивного тесту на коронавірус, але, незважаючи на відчайдушні зусилля медиків з Національної служби охорони здоров'я, він програв цю битву", – цитує офіційну заяву команди видання SkySports.

Норман Хантер
BBC

Центральний захисник провів 14 сезонів у складі "Лідса", взявши участь у 726 матчах за клуб. Також він виступав за "Барнслі" і "Брістоль Сіті". На рахунку Хантера 28 поєдинків за збірну Англії, в яких він забив два голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому від коронавірусу помер ще один чемпіон світу 1966 року в складі англійської національної команди.

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