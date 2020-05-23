Чемпіон світу з футболу Бенедикт Геведес відмовився повертатися в Росію через коронавiрус

Максим Богданов Футбол 23:35, 23.05.2020

Німецький захисник "Локомотива" Бенедикт Геведес не прибув в розташування столичного клубу через стурбованість епідеміологічною ситуацією в Москві, повідомляє "Чемпионат.com".

Бенедикт Геведес

32-річний чемпіон світу в складі збірної Німеччини побоюється за здоров'я і не прилетів до Москви в призначений день. Крім того, як стверджує видання, Хеведес може покинути "Локомотив". Футболіст і клуб найближчим часом можуть провести переговори про дострокове розірвання контракту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шведський нападник російського "Краснодара" Маркус Берг розповів про ситуацію з COVID-19 у нього на батьківщині, пояснивши велику кількість смертей.

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