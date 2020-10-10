Чемпіон Росії з футболу помер від наслідків коронавiрусу

Максим Іншаков Футбол 12:54, 10.10.2020 Оновлено: 13:40, 10.10.2020

Колишній футболіст московського "Спартака" і збірної Росії Василь Кульков помер в 54 роки від ускладнень, викликаних COVID-19.

Як повідомляє Чемпионат.com з посиланням на дружину ексгравця Олену Махарадзе, в суботу, 10 жовтня, Кульков повинен був перенести планову операцію через онкологію. Він помер в реанімації.

Кульков виступав за "Спартак" з 1989 по 1991 рік, а також з 1995 по 1997 рік. У складі "червоно-білих" вигравав чемпіонати СРСР і Росії, є срібним і бронзовим призером чемпіонатів РФ. Крім того захисник грав за такі відомі клуби, як "Бенфіка", "Порту", петербурзький "Зеніт" і "Крилья Совєтов".

Провів 20 матчів за збірну СРСР, дебютувавши під керівництвом Валерія Лобановського. За збірну Росії зіграв 21 матч і забив п'ять голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL , плоскоклітинний рак стравоходу був діагностований у Кулькова в серпні минулого року.

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