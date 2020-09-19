Чемпіон Лівану помер від пострілу в повітря на похоронах

Максим Іншаков Футбол 20:32, 19.09.2020

Ліванський футболіст Мохамед Атві помер через вогнепальне поранення в голову, яке отримав під час похорону однієї з жертв вибухів в порту Бейрута, повідомляє Аljazeera.

32-річний Атві став жертвою хаотичної стрілянини в повітря, якою вшанували пам'ять покійного. Одна з куль потрапила Мохамеду в голову.

Спортсмен отримав поранення 21 серпня і місяць перебував в комі.

Рентгенівський знімок футболіста
Аljazeera

В активі ліванця виступу за бейрутський "Ансар". У складі клубу він тричі ставав чемпіоном країни. Він захищав кольори команди впродовж десяти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня колишній захисник криворізького футбольного клубу "Гірник" Дмитро Левчук помер у віці 22 років.

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