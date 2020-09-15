Чемпіон Європи з футболу вилікувався від смертельної хвороби, з якою боровся 10 років

Чемпіон Європи 1992 року в складі збірної Данії Браян Лаудруп вилікувався від раку крові після 10 років боротьби зі смертельним захворюванням.

"Сьогодні після 10 років різних процедур і обстежень я нарешті повністю вилікувався від фолікулярної лімфоми. Я хочу подякувати прекрасному медичному персоналу, який мені в цьому допоміг", – написав данець на своїй сторінці в Instagram.

Браян Лаудруп подякував лікарям за допомогу в боротьбі із захворюванням Instagram Брайана Лаудрупа

Ексфутболіст є молодшим братом легендарного Мікаеля Лаудрупа. Браян відомий завдяки виступам за німецьку "Баварію", шотландський "Рейнджерс" і "Аякс". Крім перемоги на Євро-1992 він також ставав переможцем Ліги чемпіонів 1993/94 у складі "Мілана" та Суперкубка УЄФА в 1998 році разом з "Челсі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст "Аякса" Абдельхак Нурі, який майже три роки пролежав у комі, прийшов до тями.