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9 листопада • оновлено в 13:03
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Чемпіон Європи з футболу помер в Росії

1.4т Читати матеріал російською

Футболіст "Спартака" і захисник збірної СРСР 60-х років Анатолій Крутиков помер на 87-му році життя, повідомляє офіційний сайт "червоно-білих".

Крутіков виступав за "Спартак" з 1959 по 1968 рік і провів за команду 295 матчів, в яких забив 11 голів. Разом з командою він став чемпіоном СРСР 1962 року народження, а також володарем Кубка країни 1963 і 1965 років.

Крутіков – один з трьох гравців "Спартака", поряд з Ігорем Нетто і Анатолієм Масленкіним, хто в складі збірної СРСР виграв перший в історії чемпіонат Європи, що проходив у Франції в 1960 році. У тому числі Крутиков провів весь фінальний матч з Югославією в Парижі.

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