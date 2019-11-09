Чемпіон Європи з футболу помер в Росії

Футболіст "Спартака" і захисник збірної СРСР 60-х років Анатолій Крутиков помер на 87-му році життя, повідомляє офіційний сайт "червоно-білих".

На 87-му році життя помер Анатолій Крутиков



Прославлений захисник "Спартака" і збірної СРСР виступав за червоно-білих з 1959 по 1968 рік, а в 1960 став одним з трьох спартаківців, хто в складі збірної СРСР виграв перший в історії чемпіонат Європи: https://t.co/5Or4Sqi9NC - FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 8, 2019

Крутіков виступав за "Спартак" з 1959 по 1968 рік і провів за команду 295 матчів, в яких забив 11 голів. Разом з командою він став чемпіоном СРСР 1962 року народження, а також володарем Кубка країни 1963 і 1965 років.

Крутіков – один з трьох гравців "Спартака", поряд з Ігорем Нетто і Анатолієм Масленкіним, хто в складі збірної СРСР виграв перший в історії чемпіонат Європи, що проходив у Франції в 1960 році. У тому числі Крутиков провів весь фінальний матч з Югославією в Парижі.

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