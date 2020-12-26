У Білорусі в 37 років помер чемпіон країни з футболу

Максим Іншаков Футбол 12:31, 26.12.2020 Оновлено: 13:44, 26.12.2020

Колишній нападник мінського "Динамо" Максим Цигалко помер у 37 років, повідомляє tribuna.com. Причини смерті не уточнюються, але журналіст "Пресбол" Єгор Бачило натякнув на проблеми із серцем у футболіста.

"Коли йдуть ровесники, страшно подвійно. А тут серце зупинилося – кажуть, на тлі зловживання. Вічна пам'ять і земля пухом ..." – написав Бачило у своєму Facebook.

Журналіст натякнув на причину смерті футболіста
Facebook Єгора Бачила

Цигалко починав кар'єру в мінському "Динамо". За період із 2001 по 2006 рік виграв Кубок Білорусі –2002/2003, а також став чемпіоном країни (2004). У 2003 році Цигалко провів два матчі за національну збірну Білорусі.

Після закінчення кар'єри в Мінську перейшов у новополоцький "Нафтан". У послужному списку форварда були "Кайсар" (Казахстан), "Бананц" (Вірменія), "Савіт Могильов". У 26 років закінчив професійну кар'єру футболіста через постійні травми.

Спортсмен був представлений у комп'ютерних іграх Championship Manager і Football Manager.

Профіль футболіста в комп'ютерній грі
Максим Цигалко

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні у тринадцятого чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова померла мати.

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