У Білорусі в 37 років помер чемпіон країни з футболу

Колишній нападник мінського "Динамо" Максим Цигалко помер у 37 років, повідомляє tribuna.com. Причини смерті не уточнюються, але журналіст "Пресбол" Єгор Бачило натякнув на проблеми із серцем у футболіста.

"Коли йдуть ровесники, страшно подвійно. А тут серце зупинилося – кажуть, на тлі зловживання. Вічна пам'ять і земля пухом ..." – написав Бачило у своєму Facebook.

Журналіст натякнув на причину смерті футболіста Facebook Єгора Бачила

Цигалко починав кар'єру в мінському "Динамо". За період із 2001 по 2006 рік виграв Кубок Білорусі –2002/2003, а також став чемпіоном країни (2004). У 2003 році Цигалко провів два матчі за національну збірну Білорусі.

Після закінчення кар'єри в Мінську перейшов у новополоцький "Нафтан". У послужному списку форварда були "Кайсар" (Казахстан), "Бананц" (Вірменія), "Савіт Могильов". У 26 років закінчив професійну кар'єру футболіста через постійні травми.

Спортсмен був представлений у комп'ютерних іграх Championship Manager і Football Manager.

Профіль футболіста в комп'ютерній грі Максим Цигалко

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні у тринадцятого чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова померла мати.