Чемпіон Білорусі з футболу помер у 37 років

Колишній нападаючий мінського "Динамо" Максим Цигалко помер в 37 років, повідомляє tribuna.com. Причини смерті не уточнюються, але журналіст "Прессбол" Єгор Бачило натякнув на проблеми з серцем у футболіста.

"Коли йдуть ровесники, страшно подвійно. А тут серце зупинилося – кажуть, на тлі зловживання. Вічна пам'ять і земля пухом ..." – написав Бачило в своєму Facebook.

Цигалко починав кар'єру в мінському "Динамо". За період з 2001 по 2006 рік виграв Кубок Білорусі - 2002/2003, а також став чемпіоном країни (2004). У 2003 році Цигалко провів два матчі за національну збірну Білорусі.

Після закінчення кар'єри в Мінську перейшов в новополоцький "Нафтан". У послужному списку форварда були "Кайсар" (Казахстан), "Бананц" (Вірменія), "Савіт Могильов". У 26 років закінчив професійну кар'єру футболіста через постійні травми.

Спортсмен був представлений в комп'ютерних іграх Championship Manager і Football Manager.

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