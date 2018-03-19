"Челсі" зацікавився воротарем збірної України

19-річним воротарем луганської "Зорі" і збірної України Андрієм Луніним серйозно зацікавився англійський клуб "Челсі".

Скаут цієї команди стежили за грою футболіста на одному з останніх матчів "біло-чорних" в українській Прем'єр-Лізі, повідомляє сайт Tribuna.com.

У нинішньому сезоні Лунін провів 28 матчів у складі "Зорі", в яких пропустив 38 м'ячів, і дев'ять ігор відстояв насухо. Також голкіпер отримав виклик до збірної України на контрольні матчі з Саудівською Аравією (23 березня) та Японією (27 березня).

Як повідомляв "Обозреватель", Андрієм Луніним цікавляться два середняка англійської Прем'єр-Ліги, команди італійської Серії А і австрійський клуб "Зальцбург". Деякі з них вже зробили луганському клубу пропозиції щодо трансферу гравця.