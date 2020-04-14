"Челсі" та "Ліверпуль" забили вісім голів у чвертьфіналі ЛЧ: як це було

14 квітня 2009 року в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів між "Челсі" та "Ліверпулем" команди влаштували фантастичну перестрілку, закінчивши гру з підсумковим рахунком 4:4.

Перший поєдинок між англійськими клубами на "Енфілді" виграли лондонці з рахунком 3:1, тому в другій зустрічі перед "Ліверпулем" стояло вкрай непросте завдання. Тим не менш, гостям вдалося піти на перерву з перевагою – 2:0. У другому таймі "Челсі" перехопив ініціативу, переламавши хід поєдинку та вийшовши вперед на 76-й хвилині – 3:2. Минуло сім хвилин, і "Ліверпуль" знову був попереду з рахунком 3:4, а для проходу далі їм залишалося забити всього один раз, але цьому не судилося статися. "Челсі" повернувся у гру завдяки своєму лідеру Френку Лемпарду, який встановив остаточний результат матчу.

"Челсі" - "Ліверпуль" BT Sport

Відзначимо, що в півфіналі "Челсі" програв "Барселоні", а зустріч між командами в Лондоні запам'яталася футбольним уболівальникам гучним суддівським скандалом. У фіналі каталонський клуб переміг "Манчестер Юнайтед", завоювавши Лігу чемпіонів в сезоні 2008/09.

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