"Челсі" підписав контракт із футболістом, який перехворів у Росії на туберкульоз

Лондонський "Челсі" підписав контракт із захисником збірної Бразилії Тіагу Сілва.

Футболіст, який прийшов у клуб на правах вільного агента, уклав із "синіми" однорічну угоду з опцією продовження ще на рік. Фінансові умови контракту не уточнюються.

Тіагу Сілва перейшов у Челсі. Twitter Челсі

Останнім клубом у кар'єрі 35-річного бразильця був ПСЖ. У липні цього року він розірвав контракт із парижанами після восьми років у команді.

У 2005 році бразилець уклав контракт із московським "Динамо", але так і не провів за команду жодного матчу. У Росії захисник перехворів туберкульозом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної Бразилії Неймар образив партнера по команді Тіаго Сілва за те, що той повернув м'яч костариканцям у зустрічі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії.

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