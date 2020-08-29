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"Челсі" підписав контракт із футболістом, який перехворів у Росії на туберкульоз

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
1,9 т.
Тіяго Сілва

Тіагу Сілва підписав контракт із "Челсі".

Лондонський "Челсі" підписав контракт із захисником збірної Бразилії Тіагу Сілва.

Футболіст, який прийшов у клуб на правах вільного агента, уклав із "синіми" однорічну угоду з опцією продовження ще на рік. Фінансові умови контракту не уточнюються.

Тіагу Сілва перейшов у Челсі.

Тіагу Сілва перейшов у Челсі. Twitter Челсі

Останнім клубом у кар'єрі 35-річного бразильця був ПСЖ. У липні цього року він розірвав контракт із парижанами після восьми років у команді.

У 2005 році бразилець уклав контракт із московським "Динамо", але так і не провів за команду жодного матчу. У Росії захисник перехворів туберкульозом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної Бразилії Неймар образив партнера по команді Тіаго Сілва за те, що той повернув м'яч костариканцям у зустрічі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії.

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