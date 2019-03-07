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Челсі — Динамо: дивитися онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

9.7тЧитати матеріал російською

В 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" отримало чи не найбільш грізного суперника — англійський "Челсі", багато в чому через спеціальну процедуру жеребкування для киян.

Як і в протистоянні з "Олімпіакосом" в 1/16, зараз команда починає двоматчеву дуель на виїзді, 7 березня в Лондоні. З огляду на нинішній стан "Челсі" і багато психологічних проблем лондонців, "Динамо" розраховує серйозно повоювати з іменитим британським грандом. Але в той же час у киян величезні проблеми з форвардами — після травми новачка Франа Соля з номінальних нападників у динамівців залишився тільки молодий Назарій Русин.

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OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу "Челсі" — "Динамо", який розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Динамо" Київ після перемоги над "Олімпіакосом"

"Динамо" Київ після перемоги над "Олімпіакосом"

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Лондон (Англія). "Стемфорд Брідж". 22:00

"Челсі" (Англія) - "Динамо" Київ (Україна) - 0:0

Орієнтовні склади

"Челсі" (4-3-3): Кепа - Аспілікуета, Рюдігер, Давид Луїс, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Барклі - Вілліан, Ігуаїн, Азар

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко - Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелєв - Циганков, Буяльський, Шапаренко - Русин

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Матч ще не розпочався

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ДЕ ДИВИТИСЯ "ЧЕЛСІ "ДИНАМО"

Крім ТК "Футбол 2" матч киян можна буде дивитися в трансляції каналу "Футбол 1". Також гру в прямому ефірі покажуть російський мовник "Матч! Футбол 1" і білоруський "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА "ЧЕЛСІ "ДИНАМО"

На перший план у букмекерів в цій парі виходить "Челсі" — коефіцієнт на перемогу англійців становить 1,17. На нічию пропонують поставити з 5,25, а ось на перемогу "Динамо" коефіцієнт дорівнює аж 12,00.

ХТО РОЗСУДИТЬ

Головним рефері поєдинку в Лондоні стане словенець Славко Вінчич, якому допомагатимуть на лінії Томаш Кланчнік і Андраж Ковачіч (обидва зі Словенії). Четвертий рефері — співвітчизник Вінчича, Грега Кордеж.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мауріціо Саррі, головний тренер "Челсі"

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Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич, головний тренер "Динамо"

- Схему міняти не будемо, замість одного нападника вийде інший. Замість Франа вийде Русин. Що стосується інших варіантів (заміни Вербіча. - прим. ред.), то ми побачимо завтра. Ці ігри, як з "Челсі", складаються з двох матчів. Перед кожним матчем, як я говорив проти "Олімпіакоса", шанси 50 на 50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Челсі" (4-3-3): Кепа - Аспілікуета, Рюдігер, Давид Луїс, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Барклі - Вілліан, Ігуаїн, Азар

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко - Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелєв - Циганков, Буяльський, Шапаренко - Русин

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі української Прем'єр-ліги проти "Десни" нападник "Динамо" Фран Соль вилетів майже до кінця сезону.

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Теми
Ліга ЄвропиДинамо - Челсі
Особи
Фран СольБеньямін ВербичОлександр Хацкевич
Місце
АнгліяЛондон
Теги
ФК Динамо КиївФК ЧелсіФК Олімпіакос
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