Челсі — Динамо: дивитися онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

В 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" отримало чи не найбільш грізного суперника — англійський "Челсі", багато в чому через спеціальну процедуру жеребкування для киян.

Як і в протистоянні з "Олімпіакосом" в 1/16, зараз команда починає двоматчеву дуель на виїзді, 7 березня в Лондоні. З огляду на нинішній стан "Челсі" і багато психологічних проблем лондонців, "Динамо" розраховує серйозно повоювати з іменитим британським грандом. Але в той же час у киян величезні проблеми з форвардами — після травми новачка Франа Соля з номінальних нападників у динамівців залишився тільки молодий Назарій Русин.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу "Челсі" — "Динамо", який розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Динамо" Київ після перемоги над "Олімпіакосом"

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Лондон (Англія). "Стемфорд Брідж". 22:00

"Челсі" (Англія) - "Динамо" Київ (Україна) - 0:0

Орієнтовні склади

"Челсі" (4-3-3): Кепа - Аспілікуета, Рюдігер, Давид Луїс, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Барклі - Вілліан, Ігуаїн, Азар

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко - Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелєв - Циганков, Буяльський, Шапаренко - Русин

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Матч ще не розпочався

3 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Ось як бачать сьогоднішній склад "Челсі" англійські ЗМІ

My picks for tonight's starting XI. Would normally go for Higuían, but Giroud's Europa form is undeniable. Would be excellent to see the youth get opportunities tonight too, but can understand if Sarri opts for more seasoned players in this must-win fixture. #CFC #CHEDYN pic.twitter.com/P90omqUzcD — Chris Haydon (@Haydonsmovies) March 7, 2019

4 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Ім'я "Челсі" досі наводить жах на багатьох, але на ділі "аристократи" в цьому сезоні часто не вражають. Розповідаємо, які пригоди проходять лондонці і як це може послабити їх перед зустріччю з "Динамо"

ДЕ ДИВИТИСЯ "ЧЕЛСІ — "ДИНАМО"

Крім ТК "Футбол 2" матч киян можна буде дивитися в трансляції каналу "Футбол 1". Також гру в прямому ефірі покажуть російський мовник "Матч! Футбол 1" і білоруський "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА "ЧЕЛСІ — "ДИНАМО"

На перший план у букмекерів в цій парі виходить "Челсі" — коефіцієнт на перемогу англійців становить 1,17. На нічию пропонують поставити з 5,25, а ось на перемогу "Динамо" коефіцієнт дорівнює аж 12,00.

ХТО РОЗСУДИТЬ

Головним рефері поєдинку в Лондоні стане словенець Славко Вінчич, якому допомагатимуть на лінії Томаш Кланчнік і Андраж Ковачіч (обидва зі Словенії). Четвертий рефері — співвітчизник Вінчича, Грега Кордеж.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мауріціо Саррі, головний тренер "Челсі"

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Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич, головний тренер "Динамо"

- Схему міняти не будемо, замість одного нападника вийде інший. Замість Франа вийде Русин. Що стосується інших варіантів (заміни Вербіча. - прим. ред.), то ми побачимо завтра. Ці ігри, як з "Челсі", складаються з двох матчів. Перед кожним матчем, як я говорив проти "Олімпіакоса", шанси 50 на 50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Челсі" (4-3-3): Кепа - Аспілікуета, Рюдігер, Давид Луїс, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Барклі - Вілліан, Ігуаїн, Азар

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко - Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелєв - Циганков, Буяльський, Шапаренко - Русин

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі української Прем'єр-ліги проти "Десни" нападник "Динамо" Фран Соль вилетів майже до кінця сезону.

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