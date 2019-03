Челсі — Динамо: дивитися онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

В 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" отримало чи не найбільш грізного суперника — англійський "Челсі", багато в чому через спеціальну процедуру жеребкування для киян.

Як і в протистоянні з "Олімпіакосом" в 1/16, зараз команда починає двоматчеву дуель на виїзді, 7 березня в Лондоні. З огляду на нинішній стан "Челсі" і багато психологічних проблем лондонців, "Динамо" розраховує серйозно повоювати з іменитим британським грандом. Але в той же час у киян величезні проблеми з форвардами — після травми новачка Франа Соля з номінальних нападників у динамівців залишився тільки молодий Назарій Русин.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу "Челсі" — "Динамо", який розпочнеться о 22:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Лондон (Англія). "Стемфорд Брідж". 22:00

"Челсі" (Англія) - "Динамо" Київ (Україна) - 0:0

Орієнтовні склади

"Челсі" (4-3-3): Кепа - Аспілікуета, Рюдігер, Давид Луїс, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Барклі - Вілліан, Ігуаїн, Азар

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко - Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелєв - Циганков, Буяльський, Шапаренко - Русин

____________________________________________________________

Матч ще не розпочався

3 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Ось як бачать сьогоднішній склад "Челсі" англійські ЗМІ

My picks for tonight's starting XI. Would normally go for Higuían, but Giroud's Europa form is undeniable. Would be excellent to see the youth get opportunities tonight too, but can understand if Sarri opts for more seasoned players in this must-win fixture. #CFC #CHEDYN pic.twitter.com/P90omqUzcD