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Челсі – Динамо: де дивитися онлайн матч плей-офф Ліги Європи

10.1тЧитати матеріал російською

Київське "Динамо" 7 березня зіграє в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти англійського "Челсі".

Челсі - Динамо

Челсі - Динамо

football.ua

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Челсі – Динамо. Початок зустрічі – о 22:00.

Побачити поєдинок віце-чемпіонів України і 6-ї команди чемпіонату Англії можна буде в прямому ефірі спеціалізованого каналу "Футбол 2", де показ гри буде супроводжуватися традиційної аналітичної студією. Крім того, трансляцію з лондонського стадіону "Стамфорд Брідж" в своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Футбол 1".

У записі матч покажуть 8 березня о 04:05 український "Футбол 1", о 00:30 "Матч ТВ", о 07:30 "Матч! Футбол 3", о 11:00 "Матч! Футбол 2".

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Нагадаємо, що матч-відповідь у Києві на НСК "Олімпійський" пройде через тиждень - 14 березеня о 19:55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 фіналу ЛЄ пройшло грецький "Олімпіакос". Після нічиєї в Афінах (2: 2) підопічні Олександра Хацкевича домоглися мінімальної перемоги в матчі-відповіді.

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Тема
Динамо - Челсі
Місце
АнгліяЛондон
Теги
ФК ЧелсіФК Динамо Київ
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