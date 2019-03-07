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Челсі — Динамо: букмекери змінили котирування на перемогу киян

2.6тЧитати матеріал російською

Лондонський "Челсі" продовжує вважатися абсолютним фаворитом в парі з київським "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

У день гри букмекерські контори зменшили котирування віце-чемпіонів України на перемогу в Лондоні

На успіх киян можна поставити з коефіцієнтом 12,0 (було 11,0), у той час, як успіх господарів оцінюється показником 1,27 (було 1,28).

Ставка на перемогу "Динамо" за підсумками двоматчевого протистояння також змінилася не на користь українців і становить 4,50 (було 3,75). На тріумф клубу з Лондона можна поставити з індексом 1,17 (було 1,25).

Челсі — Динамо: букмекери змінили котирування на перемогу киян

Нагадаємо, що "Динамо" зіграє з "Челсі" перший матч на виїзді. Поєдинок у столиці Англії відбудеться 7 березня (22:00). Зустріч у відповідь у Києві на НСК "Олімпійський" пройде через тиждень — 14 березня о 19:55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 фіналу ЛЄ пройшло грецький "Олімпіакос". Після нічиєї в Афінах (2:2) підопічні Олександра Хацкевича домоглися мінімальної перемоги в матчі-відповіді.

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Тема
Динамо - Челсі
Місце
АнгліяЛондон
Теги
ФК ЧелсіФК Динамо Київ
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