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28 лютого • оновлено в 01:35
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"Челсі" - "Баварія": огляд матчу Ліги чемпіонів

4.6т
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Лондонський "Челсі" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів був розгромлений мюнхенською "Баварією". Зустріч на "Стемфорд Брідж" завершилася з рахунком 0:3.

Всі ключові події розгорнулися після перерви, коли в дебюті другого тайму "Баварія" з інтервалом в декілька хвилин забила два м'ячі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відеоогляд поєдинку.

"Челсі" Англія – "Баварія" Німеччина 0: 3 (0 0, 0:3)

Голи: 0:1 – 51 Гнабрі, 0:2 – 54 Гнабрі, 0:3 – 76 Левандовскі.

Челсі – Кабальєро, Алонсо, Рюдігер, Крістенсен, Джеймс, Барклі (Вілліан, 61), Жоржиньо, Маунт, Ковачич, Аспілікуета (Педро, 73), Жиру (Абрахам, 61).

Баварія – Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Кіммі, Гнабрі (Толіссо, 85), Девіс, Алькантара (Горетцка, 90), Коман (Коутіньйо, 66), Левандовскі, Мюллер.

Попередження: Алькантара (45), Жоржиньо(49), Кіммі (49).

Вилучення: Алонсо (83).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, плей-офф ЛЧ стартував 18 лютого. Тиждень тому "Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" (1:0), "Боруссія" була сильніше ПСЖ (2:1), "Аталанта" вдома розгромила "Валенсію" (4:1), а "Лейпциг" обіграв "Тоттенхем" ( 1:0).

Нагадаємо, що англійська "Манчестер Сіті" виключений з Ліги чемпіонів на сезони 2020/2021 та 2021/2022.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Англія Лондон
Теги
ФК Челсі ФК Баварія
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