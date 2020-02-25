"Челсі" – "Баварія": де дивитися плей-офф Ліги чемпіонів

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25 лютого • оновлено в 13:24
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"Челсі" – "Баварія": де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Лондонський "Челсі" і мюнхенська "Баварія" посперечаються між собою за вихід у чвертьфінал найпрестижнішого єврокубкового турніру.

КОЛИ І О КОТРІЙ ЧЕЛСІ – БАВАРІЯ: ЧАС МАТЧУ

Перша дуель 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в столиці Великобританії на стадіоні "Стемфорд Брідж" у вівторок, 25 лютого. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

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ДЕ ДИВИТИСЯ ЧЕЛСІ – БАВАРІЯ

  • В Україні побачити поєдинок можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1".

  • Також зустріч покаже російський "Матч! Футбол 2".

  • Любителі футболу з Білорусі побачать гру завдяки місцевому мовнику "Білорусь 5".

  • Показ зустрічі в Казахстані організовує канал "Qazsport".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лондонський "Челсі" став першим клубом у світі, чия жіноча команда буде працювати за унікальною методикою, враховуючи менструальні цикли футболісток.

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Англія Лондон
Теги
ФК Баварія ФК Челсі
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