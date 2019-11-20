Чекають Луческу? Можливий суперник України на Євро-2020 прийняв радикальне рішення

Головний тренер збірної Румунії з футболу Космін Контра оголосив про рішення залишити свій пост після невдачі в кваліфікації Євро-2020.

У заключному матчі відбірного турніру румунська збірна програла Іспанії з рахунком 0:5 і завершила відбір на четвертому місці в групі. Крім іспанців, її суперниками були Швеція, Норвегія, Фарерські острови і Мальта.

Космін Контра

"Я йду зі збірної. Хочу вибачитися перед уболівальниками за те, що не зміг зробити більше. Ніколи не пошкодую, що був тренером збірної. Думаю, ми заслужили більше поваги. Рішення про відставку було прийнято ще до матчу з Іспанією. Програти Іспанії можна, але коли команда не демонструє навіть натяку на боротьбу, я не можу це прийняти. Але головний винуватець всього – тренер. Я не зміг донести до футболістів важливість тих чи інших матчів, щоб вони доклали більше зусиль", – наводить слова Контри Prosport.ro.

На даний момент ЗМІ щосили обговорюють кандидатів на посаду наставника румунської збірної. У числі інших називають і ексголовного тренера "Шахтаря" Мірчу Луческу, який вже керував національною збірною своєї країни в період з 1981-го по 1986 рік.

Відзначимо, що румуни – потенційні суперники збірної України у фінальній частині Євро-2020. Незважаючи на невдачу у відборі, команда побореться за додаткову путівку на форум в матчах плей-офф, які відбудуться в березні 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, в яких містах зіграє збірна України на Євро-2020.

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