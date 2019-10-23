Чекати милості Гвардіоли: всі розклади для виходу "Шахтаря" з групи Ліги чемпіонів

У 3-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв, напевне, ключовий матч групи - проти "Динамо" Загреб. І в плані результату зіграв дуже невдало, хоч і не програв.

Ситуація в групі склалася так, що саме хорвати стали головним конкурентом "Шахтаря" в боротьбі за вихід з групи (в лідерстві "Манчестер Сіті" ніхто ж не вагається, правда?). До матчу в Харкові "Шахтар" і "Динамо" йшли нога в ногу, і після нічиєї (2:2) продовжують мати порівну очок. Але для українського клубу ця нічия - як поразка.

OBOZREVATEL розповідає, чому мирова в Харкові істотно зменшила шанси "Гірників" на вихід з групи та які розклади в другій половині групового турніру влаштують команду Луїша Каштру

Нинішнє становище "Шахтаря" в групі Ліги чемпіонів

Група С Ліги чемпіонів

Решта матчів групи С

4 тур

"Динамо" З - "Шахтар"

"Аталанта" - "Манчестер Сіті"

5 тур

"Манчестер Сіті" - "Шахтар"

"Аталанта" - "Динамо" З

6 тур

"Динамо" З - "Манчестер Сіті"

"Шахтар" - "Аталанта"

Варіант 1: перемога в Загребі вирішить майже все, але інтрига буде жити до останнього

Не дивно, що для гарантованого виходу в плей-офф "Шахтарю" потрібно далі просто обігравати всіх або хоча б не допускати поразок. Однак ясно, що нинішня команда Каштру не володіє такою потужністю та може вийти з групи тільки по "тонкій стратегічній доріжці".

У Харкові "Шахтар" вдало розпочав матч проти "Динамо" Загреб, але в підсумку повинен був відіграватися shakhtar.com

Якщо все ж вірити в найкраще з присмаком чудесного (як сталося з "гірниками" в Мілані з "Аталанатою"), то можна сподіватися і на гостьову перемогу в Загребі. Такий розклад вирішить дуже багато проблем, "Шахтар" нарешті відірветься від "Динамо" на 3 очки, і кінцівка групового турніру буде не такою напруженою.

У такому варіанті також дуже важливо, як "Динамо" з'їздить в гості до Італії - якщо втратять очки з "Аталантою", то останній тур стане полегшеним для донеччан максимально. Потрібно буде просто не програти "Манчестер Сіті" або "Аталанті" вдома, і все (навіть при підсумковій рівності очок з "Динамо" "Шахтар" буде попереду через кращі результати в особистих зустрічах).

Якщо ж хорвати таки вкладуть італійців на їх полі, а "Шахтар", ймовірно, поступиться "Ман Сіті" в Англії, то все вирішиться в останньому турі. Тут варто зазначити, що "Динамо" наостанок прийме в Загребі "Манчестер" - який буде зовсім невмотивований і з бажанням зберегти сили-кадри. І в такому випадку загребцям під силу зачепитися за очки. Тоді "Шахтарю" ніяк не можна поступатися "Аталанті", а краще - просто обіграти "Бергамаскі" в останньому турі групи в Харкові.

Варіант 2: нічия в Загребі змусить писати листи Гасперіні та Гвардіолі

Дуже ймовірний розклад, при якому "Шахтар" в гостьовому матчі з "Динамо" теж розпише нічию. Але якщо менше 2:2 - ситуація для українського клубу тільки погіршиться (в такому випадку при особистій суперечці українців і хорватів у других буде більше виїзних голів). Якщо 2:2 і більше - нас чекає чумова кінцівка групи.

"Шахтар" в Загребі влаштує нічия мінімум з двома забитими м'ячами shakhtar.com

Після умовної нічиєї "Шахтаря" в Загребі донеччани прямують до "Манчестер Сіті", а загребці - до аутсайдера групи, "Аталанти". І якраз цей матч в Мілані стане здебільшого визначальним у плані боротьби за плей-офф.

При умові поразки "Шахтаря" в Англії перемога "Динамо" в Італії, дуже ймовірно, виведе останніх в плей-офф. Тоді навіть 6-й тур навряд врятує українців, і на перший план вийдуть додаткові показники (які у хорватів загрожують бути краще). Нічия ж "Динамо" проти "Аталанти" залишить шанси "Шахтарю", але притисне його до стінки - треба буде "кров з носу" обігравати "Бергамаскі" та сподіватися на поразку хорватів в грі з "Ман Сіті". З невмотивованим "Сіті", який виставить напіврезервний склад.

Так що після повторної нічиєї з "Динамо" донеччани будуть дуже залежати від суперників, і доречно буде "писати листи" як Гасперіні в Італію (щоб нарешті зібралися і не програли хорватам), так і Пепу - щоб хоч якось налаштувалися на 6-й тур.

Варіант 3: поразка в Загребі залишить в кращому випадку лише Лігу Європи

У випадку, якщо "Шахтар" взагалі капітулює в Загребі перед "Динамо", тоді з очікуваннями путівки в плей-офф ЛЧ можна прощатися. Хорвати вирвуться вперед і мають більш кращий календар в кінцівці, де в останньому турі можна буде "труснути" англійців на очки.

"Шахтар" проти "Манчестер Сіті" shakhtar.com

Якщо донеччани поступляться в Загребі, то їх врятує тільки дві поразки "Динамо" в наступних матчах з "Аталантою" і "Сіті". Але і самому "Шахтарю" при цьому треба буде брати 4 очки в двох турах - 3-х пунктів буде недостатньо, адже рівність очок з динамівцями український клуб вже не влаштує.

Розклад майже неймовірний - починаючи від двох поразок "Динамо" в Італії та вдома з "Сіті", з огляду на рівень гри хорватів, і закінчуючи екстреним набором очок "Шахтаря" на полі "Манчестер Сіті". При такій варіації донеччан в кращому випадку чекає 3-тє місце та путівка в плей-офф ЛЄ.

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