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''Часто змінюється'': Хацкевич розповів про підступність суперника в Лізі Європи

3.3тЧитати матеріал російською

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич чекає на непростий поєдинок проти французького "Ренна" в третьому турі групового етапу Ліги Європи. За словами наставника "біло-синіх", нинішній суперник його команди відрізняється тактичною різноманітністю.

"Дуже часто у "Ренна" змінюється поєднання в атаці. Ми подивилися чотири гри. Особливо звернули увагу на стандартні положення, які є сильною стороною французів. Постараємося їх уникати. Що стосується нашого складу, то хворих ми сюди не привезли, розраховуємо на всіх, зокрема і на Вербича. Зараз на тренуванні подивимося на його стан, і я сподіваюся, що він зможе зіграти", - сказав Хацкевич на передматчевій прес-конференції.

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''Часто змінюється'': Хацкевич розповів про підступність суперника в Лізі Європи

Тренер "Динамо" також наголосив, що на його підопічних очікує непроста кінцівка календарного року. "У нас починається досить жорсткий графік: дві гри з "Ренном", гра з "Шахтарем", але поки у нас всі думки про матч із французами. Сподіваюся, що сил у нас вистачить показати гідну гру", - підсумував білоруський фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові з'явився розкішний плакат до матчу "Шахтар" - "Динамо".

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Особа
Олександр Хацкевич
Місце
ФранціяРенн
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Ренн
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