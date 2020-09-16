Буяльський розповів, за рахунок чого "Динамо" обіграло АЗ

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський розповів про тактику команди, яка дозволила їй узяти гору над АЗ у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Ми детально розбирали попередні матчі суперника і знали, що, як правило, вони особливо добре грають у першому таймі – агресивно, щільно, накриваючи суперника. Тому на початку нам було непросто. Крім того, протистояння складалося всього з одного матчу, так що ціна помилки була занадто високою, тому до перерви і ми, і вони грали дуже обережно, боячись показувати відкритий футбол. А в другому таймі, коли у гостей залишилося менше сил, у нас з'явилися зони, і ми змогли двічі забити", – цитує слова футболіста офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, що підопічні Мірчі Луческу обіграли АЗ з рахунком 2:0 завдяки голам Жерсона Родрігеса і Миколи Шапаренка. У вирішальному раунді плей-оф кияни зустрінуться з "Гентом". Бельгійський клуб мінімально переграв віденський "Рапід" після голу українця Романа Яремчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий розклад матчів "Динамо" проти "Гента" у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, який складається з двох поєдинків.