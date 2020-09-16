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Буяльський розповів, за рахунок чого "Динамо" обіграло АЗ

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,3 т.
Віталій Буяльський

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський розповів про тактику команди, яка дозволила їй узяти гору над АЗ у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Ми детально розбирали попередні матчі суперника і знали, що, як правило, вони особливо добре грають у першому таймі – агресивно, щільно, накриваючи суперника. Тому на початку нам було непросто. Крім того, протистояння складалося всього з одного матчу, так що ціна помилки була занадто високою, тому до перерви і ми, і вони грали дуже обережно, боячись показувати відкритий футбол. А в другому таймі, коли у гостей залишилося менше сил, у нас з'явилися зони, і ми змогли двічі забити", – цитує слова футболіста офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, що підопічні Мірчі Луческу обіграли АЗ з рахунком 2:0 завдяки голам Жерсона Родрігеса і Миколи Шапаренка. У вирішальному раунді плей-оф кияни зустрінуться з "Гентом". Бельгійський клуб мінімально переграв віденський "Рапід" після голу українця Романа Яремчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий розклад матчів "Динамо" проти "Гента" у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, який складається з двох поєдинків.

Ліга чемпіонівФК Динамо КиївВіталій Буяльський
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