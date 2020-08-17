Буяльський розповів про зміни у "Динамо" за Луческу

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський зазначив, що з приходом Мірчі Луческу футболісти стали більше проводити ігрових тренувань.

За словами 27-річного українця, румунський фахівець також багато часу видаляє індивідуальним бесідам з підопічними.

"Багато працюємо з м'ячем. Інтенсивно граємо. Менше бігової роботи, ніж це завжди у нас було. Велика кількість часу приділяється тактиці. Сам Луческу зараз також націлений на спілкування з кожним з нас. Напевно, через те, що ще не всіх футболістів команди знає. Мова про просте спілкування, не обов'язково про футбол або роботу – звичайні розмови, про побут. Може просто запитати як справи. Але видно, що з кожним з нас такі бесіди він проводить індивідуально", – заявив Буяльський в ефірі програми "Профутбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в своєму останньому спарингу перед стартом нового сезону "Динамо" розгромило житомирське "Полісся" – 5:1.

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