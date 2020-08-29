Буяльський не приїде в збірну України

Півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський не зіграє за збірну України в матчах Ліги націй, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Після гри за Суперкубок Буяльський отримав забій колінного суглоба. Найближчі сім днів він буде заліковувати травму і працювати в клубі за індивідуальною програмою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УАФ опублікувала розширений список гравців збірної, які готуватимуться до Ліги націй, матчі якої пройдуть з 3 вересня по 17 листопада.

Крім стабільних "легіонерів" Зіченка, Ярмоленка, Малиновського та ветеранів національної команди Пятова і Степаненка, в ростер увійшли Супряга, Зубков, Харатін, Бондар, Попов, Тимчик та Бущан

Раніше Суркіс висловився про виклик гравців "Динамо" в збірну України, згадавши конфлікт з УАФ.

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