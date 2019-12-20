"Був зверху, а вона читала газету": легенда світового футболу розповів про перший секс

Легенда світового футболу Дієго Армандо Марадона зізнався, що позбувся цноти в дуже ранньому віці.

Як розповів чемпіон світу 1986 року, його перший секс стався, коли майбутній зірці італійського "Наполі" було всього лише 13 років. "Це було в підвалі. Вона була старшою. Я був зверху, а вона читала газету", – цитує Марадону The Sun з посиланням на аргентинський телеканал TyC Sports.

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Дієго Марадона

Він також згадав кумедний випадок, відповідаючи на питання, чи вірить він в існування прибульців. "Одного разу я пропав з дому на три дні, тому що загуляв. Коли повернувся, сказав, що мене викрало НЛО. Я так і сказав: "Вони мене викрали, але я не можу вам про це розповісти", – поділився історією Марадона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина футболіста ПСЖ Мауро Ікарді відверто розповіла, як результати матчів чоловіка впливають на їх сексуальне життя.

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