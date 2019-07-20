"Був засмучений": бразилець "Шахтаря" зробив скандальну заяву

Бразильський футболіст Веллінгтон Нем заявив, що ніколи не хотів переходити в донецький "Шахтар".

Півзахисник "гірників", який відправився в оренду у "Флуміненсе", зізнався, що не відчував себе комфортно в Україні.

Веллінгтон Нем ФК "Флуміненсе"

"Я вболіваю за "Флуміненсе" з дитинства. Хоч я і відправився грати в Європу, але думками завжди був тут. Коли мене запрошував "Шахтар", я не хотів йти. Був дуже засмучений. Завжди було бажання повернутися сюди. В "Шахтарі" у мене було все, але не вистачало головного – радості. А тут у мене є все: любов, турбота і моя сім'я. До мене добре ставляться фанати, керівництво клубу. Як тільки з'явилася можливість, я сказав, що хочу сюди приїхати", – наводить слова Нема прес-служба "Флуміненсе".

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" увійшов до топ-10 унікального рейтингу європейських футбольних клубів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!