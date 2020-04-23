"Був підступним провокатором": відомий голкіпер Єжи Дудек розкритикував Мессі

Михайло Морозов Футбол 10:27, 23.04.2020

Колишній голкіпер "Реала" і "Ліверпуля" Єжи Дудек заявив, що зірка "Барселони" Ліонель Мессі є підступним провокатором, як і вся його команда.

"Він був підступним провокатором, так само як і "Барселона" з Пепом Гвардіолою. Вони завжди були готові підчепити когось із нас, відпрацювали цю навичку до еталонного рівня. Це боляче било по всій нашій команді та Жозе Моуріньо. Я бачив, як Мессі говорив Пепе і Серхіо Рамосу грубості, яких не очікуєш від такого тихого та ввічливого на вигляд хлопця", – цитує слова Дудека видання Marca.

Єжи Дудек
These football times

Він також розповів, що Кріштіану Роналду є зарозумілим, але за лаштунками поводиться, як "звичайний хлопець". Дудек відзначив спрагу португальця до перемог і порівняв з легендою мадридців Раулем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Google відповів на найпопулярніше питання: " Чому Мессі козел?"

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