"Був один народ": футболіст збірної Росії згадав про Україну, говорячи про Шевченка

Олександр Чеканов Футбол 10:14, 9.04.2020

Один з кращих футболістів Росії Федір Смолов зізнався, що його кумиром дитинства був українець Андрій Шевченко.

Нападаючий іспанської "Сельти" при цьому відзначився висловлюванням про взаємини росіян і українців, назвавши їх одним народом.

Федір Смолов
"Радянський спорт"

"Кумиром в дитинстві у мене був Андрій Шевченко. Коли грав за "Мілан", отримав "Золотий м'яч". Тоді ще не було явного поділу між Росією та Україною. Був один народ. Я з Шевченком спілкувався, він тренує збірну, яка додала завдяки йому. Сучасний, цікавий хлопець ", – наводить слова Смолова "Советский спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійський помічник Андрія Шевченка у збірній України Андреа Мальдера розповів про те, де наставник "жовто-синіх" планує продовжити тренерську кар'єру.

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