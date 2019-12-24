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24 грудня • оновлено в 17:59
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Був готовий піти: з'явилася несподівана новина про Шевченка у збірній України

1.1т
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Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко був готовий залишити свій пост після невиходу команди на ЧС-2018 в Росії.

Як розповів президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, наставник "жовто-синіх" вважав логічною свою відставку в тій ситуації.

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Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

"Ми нещодавно обговорювали цю ситуацію. І він дійсно говорив, що його звільнення на той момент було б цілком обґрунтованим. Більш того, через мою та його зайнятість наша зустріч з обговоренням питання подальшої співпраці затягнулася, і помічники Шевченко вже розцінили цю ситуацію як сигнал до того, що контракт, підписаний за схемою "2+2", подовжено не буде. І, за словами Андрія, коли він оголосив про те, що співпраця буде продовжена, в його асистентів, як кажуть в таких випадках, загорілися очі" , – цитує Павелка прес-служба У АФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко відверто розповів про свої стосунки з підопічними, а також атмосферу в роздягальні команди.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Мы живем по законам Природы. Больше того, Природа определяет наше существование на планете Земля. Так вот, Природа состоит из отдельных экосистем, которые формируют и поддерживают жизнедеятельность ее самой. А экосистемы имеют свои доминирующие, то есть главные виды, составляющие фундамент жизни на Земле. В экосистеме футбола Украины одним из таких доминирующих или главных видов является Шевченко, а не какие-то "павелки", "суркисы" и т.д. Хотим жить по законам нашей матушки природы, давайте чтить и беречь доминирующие виды наших экосистем.
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