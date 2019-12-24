Був готовий піти: з'явилася несподівана новина про Шевченка у збірній України

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко був готовий залишити свій пост після невиходу команди на ЧС-2018 в Росії.

Як розповів президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, наставник "жовто-синіх" вважав логічною свою відставку в тій ситуації.

Андрій Шевченко

"Ми нещодавно обговорювали цю ситуацію. І він дійсно говорив, що його звільнення на той момент було б цілком обґрунтованим. Більш того, через мою та його зайнятість наша зустріч з обговоренням питання подальшої співпраці затягнулася, і помічники Шевченко вже розцінили цю ситуацію як сигнал до того, що контракт, підписаний за схемою "2+2", подовжено не буде. І, за словами Андрія, коли він оголосив про те, що співпраця буде продовжена, в його асистентів, як кажуть в таких випадках, загорілися очі" , – цитує Павелка прес-служба У АФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко відверто розповів про свої стосунки з підопічними, а також атмосферу в роздягальні команди.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!