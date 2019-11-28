Клуб Прем'єр-ліги погрожує українській владі припинити існування

Львівські "Карпати" написали офіційного листа меру та міським депутатам, вимагаючи передати територію, що прилягає до стадіону "Україна", в оренду клубу на пільгових умовах.

"Зараз питання "бути чи не бути?" як ніколи гостро стоїть перед клубом. Ще з 2006 року ФК "Карпати" очікує на передачу земельної ділянки навколо стадіону "Україна" в довготривалу оренду на пільгових умовах. Не маючи можливості вести мову про розвиток інфраструктури, а відповідно, про якісне покращення рівня клубу, "Карпати" припинять своє існування", – написано в офіційній заяві команди.

ФК "Карпати" Footboom.com

У листі також йдеться про те, що передача вищевказаної земельної ділянки в оренду клубу була особисто обіцяна мером Львова Андрієм Садовим. "Карпати" заявляють, що незабаром у депутатського корпусу Львівської міської ради буде останній шанс врятувати клуб, а саме "ухвалити рішення щодо передачі футбольному клубу у довгострокову пільгову оренду землі, що відноситься до майнового комплексу стадіону "Україна"".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому турі української Прем'єр-ліги "Карпати" поступилися донецькому "Олімпіку" на своєму полі.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!