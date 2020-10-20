Бущан розповів, що робили вболівальники на "Олімпійському" після матчу з "Ювентусом"

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан розповів, що після поразки "Ювентусу" в Лізі чемпіонів київські вболівальники на НСК "Олімпійський" аплодували команді.

Воротар заявив, що ця гра дала українським футболістам величезний досвід.

"Люди прийшли на стадіон, а після фінального свистка аплодували нам. Тобто команда грала добре. Так, не пощастило: вони реалізували свої моменти, а ми не змогли. Але ми ще додамо, така можливість у нас буде. Я думаю, що це не максимум "Динамо", – цитує Бущана tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол".

Георгій не погодився з припущенням, що команда перегоріла ще до матчу.

"У нас пів команди грало тиждень тому, теж із топкомандами. Це хороший досвід. Можна себе проявити й показати. У нас ще 5 матчів у групі, уся боротьба ще попереду", – сказав Бущан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 1-го туру ЛЧ "Динамо" – "Ювентус" завершився з рахунком 0:2. Дублем відзначився Мората. Це стало першою поразкою віцечемпіона України за Луческу в офіційних зустрічах.