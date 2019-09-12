Бунт у "Динамо": з'явилися нові дані

Засоби масової інформації розтрубили про конфліктну ситуацію в "Динамо".

Видання "Главред" повідомило, що легіонери Беньямін Вербич і Міккель Дуелунд нібито хочуть покинути київську команду.

Беньямін Вербич ФК "Динамо"

Як інформує джерело, багатьом футболістам, зокрема, не подобаються фізичні навантаження, які з'явилися в команді з приходом Олексія Михайличенка. Мовляв, Вербич і Дуелунд вже висловили бажання покинути "Динамо" і взимку можуть бути виставлені на трансфер.

"Дуелунд і Вербич незадоволені всім, що відбувається в команді, і висловили своє бажання розірвати контракти з клубом. Оскільки за них заплачені чималі гроші, керівництво клубу відпускати їх не має наміру. Правда, не виключений варіант, що взимку вони будуть виставлені на трансфер. Вкладені кошти необхідно відбити", — зазначило джерело.

Співробітник клубного телебачення ФК "Динамо", журналіст Андрій Шахов-молодший спростував інформацію про конфлікт, назвавши її маячнею.

"У ЗМІ запустили чергову качку, мовляв, Міккель Дуелунд і Беньямін Вербич, нібито незадоволені тренерським штабом і хочуть розірвати контракти з "Динамо". Сьогодні бачився з Дуелундом і показав йому цю "новину". Реакція була передбачуваною — Міккель передає полум’яний привіт автору цієї маячні. Крім цього, він зізнався, що дуже полюбив Київ, Україну та "Динамо", в якому обзавівся близькими друзями. Його майбутнє — Київ!" — написав Шахов-молодший у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ вже не вперше з'являється інформація про непросту ситуацію в "Динамо. Зокрема, відомий телеведучий Ігор Циганик підтверджував, що багато гравців не в захваті від нових вимог Михайличенка.

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