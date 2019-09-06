Бунт у "Динамо"? Журналіст повідомив про ситуацію в клубі

Відомий журналіст, головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков висловився про останні невдачі київського "Динамо".

Він також прокоментував інформацію про заколот деяких гравців команди проти нового тренерського штабу.

Тренерський штаб під керівництвом Михайличенка провалив перші матчі в "Динамо" ФК "Динамо"

"Часто й енергійно запитують щодо "бунту" в "Динамо" і протесту "проти виходу з оборони за рахунок довгих передач". Відповідаю: за моїми даними, нічого подібного, до того ж після матчу із "Зорею", не відбувалося. Футболісти сиділи понурі й мовчазні, чітко розуміючи, яке... на них звалилося за їхньої посильної участі", — написав Франков у своєму телеграм-каналі.

На його думку, в останні роки склалася тенденція, коли "Динамо" провалює старт сезону, через що ставить хрест на Лізі чемпіонів.

"...Щонайменше третій, якщо не четвертий рік поспіль маємо в один і той же час приблизно одну і ту саму сумну безвиграшну серію на стику серпня та вересня, програючи все від кваліфікації ЛЧ до чемпіонату. Причина може бути тільки одна — грубі прорахунки в підготовці команди під час короткої літньої паузи. Які, скільки, чому — не питайте, не відповім", — додав Франков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий наставник "Динамо" Олексій Михайличенко не розраховує на молодих талантів команди.

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