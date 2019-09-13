Бунт у "Динамо" отримав продовження: спортивні підсумки 12 вересня

У київському "Динамо" відреагували на чутки про бунт футболістів, а легенда боксу Фреді Роуч невтішно висловився про Василя Ломаченка.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 12 вересня.

Крім того, ексдинамівець Олександр Алієв потрапив в скандал з поліцією. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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