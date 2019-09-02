"Було класно": Шевченко розповів про долю Ярмоленка та кадрові рішення збірної України

Після річної перерви національна збірна України знову зібралася разом, щоб продовжити кваліфікацію на Євро-2020, матчем проти Литви.

"Синьо-жовті" вже зібралися в Києві, після чого проведуть в Україні кілька днів тренувань. У перший день роботи головний тренер збірної Андрій Шевченко традиційно розповів на пресконференції про найбільш нагальні питання життя команди.

Говорячи про кадрові моменти, Шевченко в першу чергу наголосив на важливості повернення до гри Андрія Ярмоленка, який у минулому турі АПЛ вийшов в основі "Вест-Хема" і забив перший гол після травми.

"Андрій багато пропустив і переніс складну операцію, але було дуже класно, коли в червні він просто приїхав у збірну підтримати команду. Зараз же він усе більше грає, і дуже важливо, що забив. Ми раді його поверненню", – висловив захоплення Шевченко.

Андрій Ярмоленко (праворуч) у матчі з Хорватією

Також наставник "синьо-жовтих" прокоментував довиклик у збірну півзахисника "Шахтаря" Віктора Коваленка і готовність грати форварда бельгійського "Гента" Романа Яремчука, який останні дні пропустив через невелике ушкодження.

"Ми завжди стежимо за Коваленком, він був у полі зору, але останнім часом пропускав чимало матчів через травми. Зараз же Віктор відновився, і тепер знову з нами", – сказав тренер.

"У Яремчука, по ідеї, все нормально, у нього буде перше тренування сьогодні. У режимі "лайт", але якщо все пройде за планом, то він буде готуватися до гри з Литвою", – додав Шевченко.

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