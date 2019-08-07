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"Було класно": Хацкевич прокоментував поразку "Динамо" від "Брюгге"

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Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував поразку від бельгійського "Брюгге" (0:1) у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Наставник, зокрема, похвалив команду за початок зустрічі.

"Ми здорово почали, м'яч був у нас під контролем. Хвилин 15 було класно. Бесєдін сам собі створив момент, але не вистачило кінцівки. Проте наші досвідчені футболісти допускали невимушені помилки під час переходу з оборони в атаку, дуже часто втрачали м'яч. У другому таймі ми відсунули гру від своїх воріт, були обопільні атаки. У кінцівці були відмінні можливості, але не вистачало завершального удару. Я б сказав, що другий тайм вселяє оптимізм перед повторною грою в Києві", — заявив Хацкевич, якого цитує dynamomania.com.

Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич

ФК "Динамо"

Коментуючи гру окремих футболістів, наставник "біло-синіх" зауважив:

"Жерсон вийшов і добре чіплявся за м'яч. Зрозуміло, за одне тренування ми не могли визначити його стан, але в плані атаки він став хорошим посиленням. Що стосується Циганкова, то ви бачили дві помилки, які йому невластиві. Поки не вистачає йому почуття гри. Попереду у нас матч із "Шахтарем", і як такого тренувального процесу у нас немає. Тому тільки через ігри він може набирати форму".

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Динамівський наставник також пояснив логіку замін у другому таймі.

"Всі наші заміни були спрямовані на атаку. Ми хотіли забити м'яч на чужому полі. Звичайно, ти завжди ризикуєш, змінюючи двох футболістів у перерві, але ми просто хотіли підсилити атаку, навіть не думаючи про те, щоб зберегти той рахунок, який був".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" поступилося "Брюгге" в першій грі на чужому полі. Водночас кияни завдали лише 1 удар у створ воріт суперника за 90 хвилин. Матч-відповідь відбудеться у Києві 13 серпня.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Олександр Хацкевич
Місце
Бельгія Брюгге
Тег
ФК Динамо Київ
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