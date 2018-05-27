"Було добре": Кріштіану Роналду висловився про відхід з "Реала"

Зоряний форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду натякнув, що готовий покинути клуб після перемоги над "Ліверпулем" у фіналі Ліги чемпіонів.

"Мені було дуже добре в "Реалі". У найближчі дні я дам відповідь уболівальникам, вони завжди були на моєму боці. Ми переписали історію і тепер треба отримувати насолоду., - сказав португалець в інтерв'ю Marca.

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Футболіст порадив фанатам отримувати задоволення від перемоги в ЛЧ.

"Отримуйте задоволення від моменту, Зідан, тренерський штаб, майбутнє гравців не важливо зараз, у мене немає сумнівів, зараз це не важливо. Потім треба відпочити, побачимо, що станеться далі", - підсумував Роналду.

Нагадаємо, що вирішальна зустріч найпрестижнішого футбольного клубного турніру Європи "Реал" - "Ліверпуль" завершилася з рахунком 3:1.