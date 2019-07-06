Булка став футболістом ПСЖ

Воротар Марчін Булка продовжить кар'єру в ПСЖ. 19-річний поляк уклав з паризьким клубом контракт до 2021 року, повідомляє прес-служба чемпіонів Франції.

Марчін Булка ПСЖ

Булка з 2016 року виступав за "Челсі", проте термін дії його контракту закінчився цього літа.

За цей часовий проміжок футболіст не зіграв жодного матчу за першу команду, беручи участь лише в іграх за молодіжні команди.

За кар'єру Булка провів 31 матч, пропустив 42 голи і 8 разів відстояв на нуль.

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