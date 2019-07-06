ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Булка став футболістом ПСЖ

3.1тЧитати матеріал російською

Воротар Марчін Булка продовжить кар'єру в ПСЖ. 19-річний поляк уклав з паризьким клубом контракт до 2021 року, повідомляє прес-служба чемпіонів Франції.

Марчін Булка

Марчін Булка

ПСЖ

Булка з 2016 року виступав за "Челсі", проте термін дії його контракту закінчився цього літа.

За цей часовий проміжок футболіст не зіграв жодного матчу за першу команду, беручи участь лише в іграх за молодіжні команди.

За кар'єру Булка провів 31 матч, пропустив 42 голи і 8 разів відстояв на нуль.

Новини
Заборонити воротарів! Зірка "Барселони" відзначився безглуздим вчинком: курйозне відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що одноклубник Ярмоленка з курйозним прізвищем викликав дикий ажіотаж в соцмережах.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Місце
ФранціяПариж
Тег
ПСЖ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Шо за иксперт писал новость? Какая булка!? Еще не хватало здесь третьесортного мусора!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel