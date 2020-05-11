Футболіст збірної України Богдан Бутко заявив, що їхав грати в Росію не через симпатії до цієї країни, а через велике бажання повернутися на колишній рівень.

"Коли переходив в Росію, то не тому, що були симпатії до цієї країни. Або що російською розмовляю. У мене просто були симпатії до футболу, просто хотів грати, щоб повернути свою найкращу форму. У мене не було якихось намірів. Україна завжди буде на першому місці. Де б я не жив, я буду українцем, хочу їм бути. Ця країна мені дала все для життя", – сказав Бутко в інтерв'ю виданню Tribuna.

Богдан Бутко FootballHD

Нагадаємо, що за пермський "Амкар" футболіст виступав у сезоні 2015/16 і був твердим гравцем основи, зігравши 38 матчів і забивши один гол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бутко відверто висловився про своє ставлення до ситуації на Донбасі.

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