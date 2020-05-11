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11 травня • оновлено в 16:47
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"Були симпатії": гравець збірної України Богдан Бутко розповів про причини переїзду в Росію

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Футболіст збірної України Богдан Бутко заявив, що їхав грати в Росію не через симпатії до цієї країни, а через велике бажання повернутися на колишній рівень.

"Коли переходив в Росію, то не тому, що були симпатії до цієї країни. Або що російською розмовляю. У мене просто були симпатії до футболу, просто хотів грати, щоб повернути свою найкращу форму. У мене не було якихось намірів. Україна завжди буде на першому місці. Де б я не жив, я буду українцем, хочу їм бути. Ця країна мені дала все для життя", – сказав Бутко в інтерв'ю виданню Tribuna.

Богдан Бутко

Богдан Бутко

FootballHD

Нагадаємо, що за пермський "Амкар" футболіст виступав у сезоні 2015/16 і був твердим гравцем основи, зігравши 38 матчів і забивши один гол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бутко відверто висловився про своє ставлення до ситуації на Донбасі.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Богдан Бутко
Тег
Амкар
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Ку Алексей
Ку Алексей
проституточные рассуждения.
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Спорт Футбол

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