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Були першими: екстренери "Динамо" потрапили в топ-50 у світі

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Двоє легендарних наставників київського "Динамо" Віктор Маслов і Валерій Лобановський потрапили у список топ-50 тренерів за всю історію світового футболу.

Рейтинг опублікований спеціалізованим порталом 90min.com.

Віктор Маслов опинився на 36-му рядку. Зазначається, що тренер є винахідником тактичної розстановки 4-4-2, а також "батьком сучасного тактичного мислення". З "Динамо" Маслов тричі вигравав чемпіонат СРСР (1966, 1967, 1968), а також двічі — Кубок цієї країни (1964, 1966).

Віктор Маслов і Валерій Лобановський

Віктор Маслов і Валерій Лобановський

fcdynamo.kiev.ua

Валерій Лобановський був поставлений аналітиками порталу на 23-є місце. Зазначається, що він був першим, хто приділяв велику увагу спортивним наукових дослідженням, а також прийшов до думки, що важливіше команда-зірка, ніж яскравий окремо взятий футболіст.

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Лобановський 8 разів приводив "Динамо" до титулу чемпіона СРСР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990), 6 разів перемагав у Кубку СРСР (1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990), 5 разів був чемпіоном України (1997, 1998, 1999, 2000, 2001) і тричі вигравав Кубок України (1998, 1999, 2000).

Крім того, "Динамо" з Лобановським двічі перемагало у Кубку володарів Кубків (1975, 1986) і завоювало Суперкубок УЄФА (1975).

Додамо, що першу десятку рейтингу склали (в порядку зменшення): Алекс Фергюсон, Арріго Саккі, Рінульс Міхельс, Хосеп Гвардіола, Джованні Трапаттоні, Йохан Кройф, Ернст Хаппель, Еленіо Еррера, Жозе Моуріньо і Боб Пейслі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу раніше поставив під сумнів високе місце Валерія Лобановського в рейтингу кращих тренерів клубів від France Football.

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Валерій Лобановський
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