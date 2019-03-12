МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Були деякі моменти": Селезньов висловився про збірну України

2.7тЧитати матеріал російською

Форвард іспанської "Малаги" Євген Селезньов не розуміє принципу відбору в збірну України. Екс-футболіст донецького "Шахтаря" не потрапив до заявки на наступні матчі національної команди проти Португалії та Люксембургу.

"Звичайно, в цій ситуації я не в тих кондиціях. Просто були деякі моменти, коли я грав і забивав, а викликалися зовсім інші. Але справа не в цьому. Якщо не довіряєш, скажи чесно і відверто: "Його не буде більше тут". Я не сильно люблю обман або коли зі мною грають в ігри. Або так, або ні", - висловив своє невдоволення Селезньов в інтерв'ю Youtube-каналу Бомбардир.

Новини
Селезньов влаштував розбiрки з арбітром в Іспанії

Євген Селезньов

Євген Селезньов

Malaga CF

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поза заявкою на перші матчі кваліфікації Євро-2020 залишився захисник Ярослав Ракицький. Екс-футболіст "Шахтаря" в січні 2019 року перейшов до російського "Зеніту".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євро-2020
Особа
Владислав Селезньов
Тег
збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
26
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Язин Михаил
Язин Михаил
Роо
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки