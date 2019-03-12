"Були деякі моменти": Селезньов висловився про збірну України

Форвард іспанської "Малаги" Євген Селезньов не розуміє принципу відбору в збірну України. Екс-футболіст донецького "Шахтаря" не потрапив до заявки на наступні матчі національної команди проти Португалії та Люксембургу.

"Звичайно, в цій ситуації я не в тих кондиціях. Просто були деякі моменти, коли я грав і забивав, а викликалися зовсім інші. Але справа не в цьому. Якщо не довіряєш, скажи чесно і відверто: "Його не буде більше тут". Я не сильно люблю обман або коли зі мною грають в ігри. Або так, або ні", - висловив своє невдоволення Селезньов в інтерв'ю Youtube-каналу Бомбардир.

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Євген Селезньов Malaga CF

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поза заявкою на перші матчі кваліфікації Євро-2020 залишився захисник Ярослав Ракицький. Екс-футболіст "Шахтаря" в січні 2019 року перейшов до російського "Зеніту".

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