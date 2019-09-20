"Буквально гвалтували": легенда "Динамо" прокоментував старт в Лізі Європи

Колишній головний тренер київського "Динамо" Леонід Буряк поділився враженнями від гри столичної команди в матчі з "Мальме" в першому турі групового етапу Ліги Європи.

За словами легенди київського клубу, незважаючи на важку перемогу, команда знаходиться в пошуку своєї гри. Крім того, Ліга Європи, як вважає Буряк, далеко не той турнір, куди "Динамо" має прагнути.

"Динамо" - "Мальме" ФК "Динамо"

"Маса бажання, божевільна самовіддача, і гра трохи краще, ніж з "Десною", - ось що я побачив в Києві, в матчі "Динамо" - "Мальме". Але часу, щоб відновити те, що було, у "біло-синіх" вкрай мало. До того ж, завжди непросто сконцентруватися на вирішенні завдання, коли до цього мало що виходило, але дуже хотілося досягти мети. Що потрібно відновити? Ми говоримо про рівень Ліги чемпіонів, про якість гри і конкуренції. Ліга Європи - це не те, в чому має брати участь "Динамо". А за путівку в Лігу чемпіонів потрібно боротися з "Шахтарем", не можна йому уступати це право", - зазначив Леонід Буряк в інтерв'ю zbirna.com.

За його словами, перемога над "Мальме" забрала у підопічних Олексія Михайличенка багато сил, тож в наступних матчах тренерський штаб буде активно тасувати склад.

"Ротація обов'язково буде. З "Мальме" адже грали на істериці, і це забрало багато сил. Вербич, Циганков, Буяльський і Шепелев - всі набігалися, всі себе буквально гвалтували. Не знаю, наскільки масовою буде зміна складу, але без неї не обійтися", - додав Буряк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" з перемоги стартувало в Лізі Європи, перервавши тривалу безвиграшну серію у всіх турнірах.

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