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Букмекери принизили росіян прогнозом на переможця Ліги Європи

3.3тЧитати новину російською

Букмекери зробили свої прогнози щодо підсумків нинішнього сезону Ліги Європи за підсумками жеребкування чвертьфіналу. Російська команда ЦСКА (Москва), на думку аналітиків, займає останнє місце в списку претендентів на перемогу в турнірі - на її перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 25,00.

Головним же фаворитом Ліги Європи вважається іспанський клуб "Атлетіко" (Мадрид), на чий тріумф котирування досягають рівня 2,40. Трохи відстає від "матрацників" лондонський "Арсенал" - на те, що команда Венгера візьме заповітний трофей, можна поставити з коефіцієнтом 4,00.

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Третім кандидатом на підсумковий успіх називають кривдника київського "Динамо" римський "Лаціо". Однак показники на італійських "орлів" рівні вражаючим 10,00.

Нагадуємо, що сьогодні в швейцарському Ньоні пройшло жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи, перші матчі якого пройдуть 5 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 12 квітня.

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Тема
Ліга Європи
Об'єкт
ЦСКА Москва
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