Букмекери оцінили шанси збірної України на Євро-2020

Спортивні аналітики вважають, що збірна України зможе подолати груповий турнір Євро-2020, але сумніваються в перемозі підопічних Андрія Шевченка на чемпіонаті, який відбудеться влітку 2021 року.

Нідерланди є явними фаворитами нашого квартету C. Їхня перемога в групі оцінюється котируванням 1,40, а вихід в 1/8 фіналу – 1,04. Букмекери вважають, що Україна й Австрія поборються за друге місце (1,28 і 1,40 на вихід у плей-оф і 5,50 і 6,00 на перше місце в групі, відповідно). Шанси Північної Македонії оцінюються нижче за всіх.

Котирування на вихід з групи Bet365

Котирування на перемогу в групі Bet365

Що стосується перемоги на Євро-2020, то спортивні аналітики поставили нас на 10-11 місця з 24 учасників чемпіонату. Загальний успіх підопічних Андрія Шевченка оцінюється коефіцієнтом 67,00. Головним фаворитом турніру є Франція (6,00). Також до трійки потрапили Бельгія й Англія (по 6,50).

Котирування на переможця Євро-2020 Bet365

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий остаточний склад груп на Євро-2020. Також було опубліковано повний розклад України на чемпіонаті.