Букмекери оцінили шанси України у відборі на ЧС-2022 з футболу

Спортивні аналітики вважають збірну України фаворитом у боротьбі за друге місце у відбірковій групі на чемпіонат світу 2022 року, який пройде в Катарі.

Букмекери практично не сумніваються в тому, що Франція виграє групу D, оцінюючи цю подію котируванням 1,25 (80% ймовірності). На перше місце нашої команди можна поставити за коефіцієнт 6,50, а на пряму путівку на ЧС-2022 для Боснії та Герцеговини – за 10,00. Шанси Фінляндії (21,00) і Казахстану (101,00) оцінюються ще нижче.

Нагадаємо, що Європу на чемпіонаті світу в Катарі представлять 13 збірних: 10 переможців груп і ще 3 команди, які подолають "стики". У плей-оф за вихід на ЧС-2022 потраплять 10 других місць і 2 представника Ліги націй, які й розіграють три путівки.

Мундіаль вперше пройде на Близькому Сході в новому форматі – розпочнеться 21 листопада, а закінчиться 18 грудня. Раніше всі чемпіонати світу проводилися в літній час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий склад усіх груп у відборі на ЧС-2022 в Катарі.