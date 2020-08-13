Букмекери оцінили шанси "Шахтаря" виграти Лігу Європи

У Шахтаря мінімальні шанси на перемогу в турнірі.

На думку букмекерів донецький "Шахтар" є аутсайдером серед потенційних переможців Ліги Європи сезону 2019/2020.

З усіх чотирьох команд, які вийшли до півфіналу, у чемпіона України найвищий коефіцієнт.

На перемогу "гірників" в ЛЄ можна поставити з показником 10.00. Найбільш вірогідним переможцем називається італійський "Інтер" – 2,62. Практично такі ж шанси у "Манчестер Юнайтед" (2,70). "Севілья" зі значенням 4,00 розташувалася на третій сходинці.

"Шахтар" має коефіцієнт 10 William Hill

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" в понеділок, 17 серпня, проведе матч 1/2 фіналу Ліги Європи з італійським "Інтером". Вже визначилися телеканали, які покажуть цю гру.

Нагадаємо, що донецький клуб в 1/8 фіналу впевнено пройшов німецький "Вольфсбург".

Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Матч-відповідь донеччани також виграли (3:0).

В 1/4 фіналу наші співвітчизники були сильнішими "Базеля" (4:1).