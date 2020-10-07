Спортивні аналітики оцінили ймовірність виходу Олександра Шовковського в товариському матчі збірних України та Франції, який відбудеться в середу, 7 жовтня, в 14%.

Ставки на те, що легендарний голкіпер з'явиться на полі в стартовому складі або з лавки запасних, приймаються з коефіцієнтом 7,00.

Букмекери оцінили шанси на вихід Шовковського в матчі з Францією БК "Фаворит"

45-річний Шовковський, який працює асистентом головного тренера національної збірної, відіграв за неї 92 поєдинки, 46 з них відстоявши "на нуль". Він закінчив кар'єру в національній команді у вересні 2012 року, а останній матч за неї провів у лютому того ж року проти Ізраїлю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний СаШо потрапив в заявку на товариський поєдинок проти Франції після того, як у збірній залишився тільки один здоровий голкіпер.