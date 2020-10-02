Букмекери оцінили шанси "Динамо" у Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" має посісти третє місце в групі G Ліги чемпіонів і продовжити боротьбу у Лізі Європи.

Такий прогноз зробили букмекери, аналізуючи шанси киян у квартеті з каталонською "Барселоною", італійським "Ювентусом" та угорським "Ференцварошем".

Однозначними фаворитами в цій групі вважаються представники Іспанії та Італії, причому "Барса" має трохи більше шансів на те, щоб посісти перше місце. Ставки на перемогу "блаугранас" у групі приймаються з коефіцієнтом 1,91. Аналогічна позиція на "Юве" оцінюється показником 1,95.

Показники на те, що першим етап закінчить "Динамо" досягають рівня 17,00. А котирування на підсумковий тріумф угорців дорівнює 34,00.

Цікаво, що поставити на те, що кияни стануть тріумфаторами сезону Ліги чемпіонів і завоюють трофей, можна поставити з коефіцієнтом 251,00. Це 21-й показник серед усіх учасників турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров відреагував на те, що його команда зіграє в одній групі з київським "Динамо".