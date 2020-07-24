Букмекери оцінили шанси "Динамо" на вихід до групи ЛЧ з Луческу

Спортивні аналітики швидко відреагували на призначення Мірчі Луческу новим головним тренером "Динамо" і оцінили ймовірність виходу киян до групи Ліги чемпіонів під його керівництвом.

Шанси столичного клубу на вихід до групового турніру ЛЧ оцінюються в 35,7%. На цю подію можна поставити за коефіцієнт 2,8. Букмекери також оцінили ймовірність перемоги "Динамо" в Кубку України та УПЛ 2020/21 – вона становить близько 14% (коефіцієнт 7).

Нагадаємо, що Мірча Луческу офіційно став новим тренером київської команди, підписавши контракт на два роки з можливістю пролонгації ще на один сезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний нападник "Шахтаря" Андрій Воробей зізнався, що призначення румунського фахівця на пост наставника "Динамо" шокувало його, й оцінив перспективи столичного клубу під його керівництвом.